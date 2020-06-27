У Харкові двоє невідомих серед білого дня пограбували продавщицю м'ясного магазина
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відео в групі «Харків 1654» у соціальній мережі Фейсбук.
На записі видно, як у магазин заходять двоє чоловіків. Поки один відволікає жінку на іншому кінці прилавка, його спільник підходить до столика, на якому стоять ваги, витягує, швидше за все, гроші, і швидко йде.
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Що стосується продавця, то, судячи з відео, жінка не відразу помітить пропажу.
«Сьогодні на Молодіжній якісь чорти пограбували звичайну продавщицю. Тепер їй зі своєї зарплати потрібно буде компенсувати недостачу по касі», – йдеться у підписі до відео. Усіх, хто упізнав злодіїв, просять повідомити про злочинців.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові у чоловіка з авто серед білого дня вкрали пристойну суму. Мова йде про 150 тисяч гривень, а сам інцидент стався біля гіпермаркету «Епіцентр» в районі аеропорту.
За інформацією в соцмережах, вкрадені гроші належали людині, яка заробила їх чесною та нелегкою працею на тваринництві.
«Ці гроші повинні були піти на розвиток цього ж труда, а тепер людина мало того, що в боргах, так і все з нуля починати, а у нього і маленька дитина, мати і бабуся!», – написав автор.
Нагадаємо, злодії влаштували облаву на авто харків'ян.
Як повідомляла Politeka, у Харкові бандити увірвалися в квартиру з дитиною.
Також Politeka писала, що жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.