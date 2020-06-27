В Харькове двое неизвестных среди белого дня ограбили продавщицу мясного магазина

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на видео в группе «Харьков 1654» в социальной сети Фейсбук.

На записи видно, как у магазин заходят двое мужчин. Пока один отвлекает женщину на другом конце прилавка, его подельник подходит к столику, на котором стоят весы, вытаскивает, скорее всего, деньги, и быстро уходит.

Сегодня на Молодёжной какие-то черти ограбили обычную продавщицу. Теперь ей со своей зарплаты нужно будет компенсировать недостачу по кассе Если кто их узнал, напишите в директ. Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 27. Juni 2020

Что касается продавца, то, судя по видео, женщина не сразу заметит пропажу.

«Сегодня на Молодёжной какие-то черти ограбили обычную продавщицу. Теперь ей со своей зарплаты нужно будет компенсировать недостачу по кассе», – говорится в подписи к видео. Всех, кто узнал воров, просят сообщить о преступниках.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове у мужчины из авто среди бела дня украли приличную сумму. Речь идет о 150 тысячах гривен, а сам инцидент произошел возле гипермаркета «Эпицентр» в районе аэропорта.

По информации в соцсетях, украденные деньги принадлежали человеку, который заработал их честным и нелегким трудом на животноводстве.

«Эти деньги должны были пойти на развитие этого же труда, а теперь человек мало того, что в долгах, так и все с нуля начинать, а у него и маленький ребенок, мать и бабушка!», – написал автор.

Напомним, воры устроили облаву на авто харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

Также Politeka писала, что женщина цинично ограбила маленького ребенка.