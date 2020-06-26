У Харкові зробили вибір не на користь вітчизняного виробника

Китайська компанія CRRC Tangshan показала, як будуть виглядати потяги, що планується поставити харківському метрополитену

Відповідні фотографії з'явилися на сторінці підприємства в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Згідно з наданою інформацією, Харків закупить вісім поїздів, а також запчастини, інструменти та допоміжні послуги для системи метро.

Кожен поїзд складається з п'яти вагонів, його довжина — 96 метрів. Максимальна швидкість — 80 км/год. В оформленні будуть використовуватися сірий, фіолетовий, жовтий і синій кольори.

Тендер на закупівлю потягів метро за гроші Європейського інвестиційного банку КП «Харківський метрополітен» оголосило ще в минулому році. За право виготовити вісім нових п'ятивагонних потягів для другого за величиною міста України боролися китайська компанія CRRC і Крюківський вагонобудівний завод. Ціна кременчуцького виробника перевищувала запропоновану конкурентом менше ніж на відсоток, і тому український завод залишився за бортом.

Після оголошення результатів тендеру КВБЗ направив скаргу в тендерний комітет, запропонувавши переглянути рішення, а також скаргу в штаб-квартиру Європейського банку в Люксембурзі.

Раніше ми писали про те, що за місяці простою через карантин збитки метрополітену в Харкові досягли сотень мільйонів гривень.

За словами генерального директора КП «Харківський метрополітен» В'ячеслава Стаматіна, за час карнатину не був звільнений жоден співробітник, а з 2,3 тис людей, які працюють на підприємстві, у відпустку за власним бажанням були відправлені близько 400 осіб. Переважна більшість з них ті, хто не міг дістатися до роботи через обмеження роботи громадського транспорту.

Нагадаємо, сім'я головного "дорожника" Харкова обзавелася маєтвом в Іспанії.

Як повідомляла Politeka, вандали додали роботи комунальникам перед відкриттям метро.

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