У Харкові на Салтівці придумали, як «полагодити» розбиту у мотлох вулицю

Фотографіями лайфхака поділилися в групі «Типовий Харків», передає Politeka.net.

На кадрах – величезні ями, вкриті килимами і якимись ганчірками. Тканина закриває гострі краї ям, роблячи рух цією ділянкою менш травматичним.

За інформацією користувачів, ями килимами накриває чоловік, який неподалік торгує всяким мотлохом у гаражі, а місцеві прозвали його листоноша Пєчкін.

Харків'яни не поскупилися на сарказм, коментуючи такі методи ремонту дороги.

«Там поруч барахольщики стоять, це їм спасибі)», «Я б сказав, заштопали😂», «Нанотехнології», «Євролатка», «Оце я розумію розмах. Аж килимами вистелили дорогу. Оце повага до народу, аж гордість бере», «Алладіни припаркувалися🤣», «Перськими килимами дорогу услали, а вам все не так... Ех, розбалував вас Зеленський за рік правління», «Це справа рук людини з душевно-психологічними розладами! Пєчкін його називають! Тільки в президенти його не варто вибирати, одного вже вибрали!», «його килими лежать довше за асфальт, який першим змило дощем😁», «Всі стають душевно хворими з нервовими розладами, коли машина б'ється днищем на таких дорогах!😂», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що на Московському проспекті, де зараз триває реконструкція, невідомий екстремал на квадроциклі влаштував перегони по пересіченій місцевості. Очевидці зняли відео, і вже незабаром воно розлетілося в соціальних мережах.

Нагадаємо, у Харкові забив фонтан в десятки метрів заввишки.

Як повідомляла Politeka, Кернеса в особливому вбранні виставили на аукціон.

Також Politeka писала, що Кернес пообіцяв харків'янам власні трамваї і поплатився.