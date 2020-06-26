За минулу добу китайський вірус забрав чотири життя на Харківщині

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського лабораторного центру.

Таким чином кількість жертв COVID-19 в регіоні зросла до 75.

Всього на сьогоднішній день в Харківській області зафіксовано 1991 випадок зараження вірусом, 1036 осіб одужали, ще 230 підозр на даний момент залишаються на розгляді.

За добу зафіксовано 45 нових випадків захворювання.

Зазначимо, що Україна встановила антирекорд за кількістю виявлених заражених. За останню добу коронавірус лабораторно підтверджено у 1109 громадян. Зараз кількість хворих становить 41 117.

Вірус забрав життя 1086 осіб, причому 19 – тільки за останні 24 години. Одужали 18 299 українців.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині катастрофічно не вистачає медиків для боротьби з COVID-19. Особливо показовою є ситуація в радіологічному диспансері, звідки звільнилося переважна більшість лікарів і медперсоналу після того, як в установу привезли перших хворих з коронавірусом.

Незважаючи на стійке зростання кількості заражень, харків'яни продовжують вперто ігнорувати правила карантину. Так, пляжі міста забиті відпочиваючими, які абсолютно не дотримуються соціальної дистанції й ігнорують захисні маски.

У свою чергу мерія і поліція вирішили посилити контроль за дотриманням правил карантину хоча б у транспорті, влаштувавши облави в метро і електричках. Спочатку громадян без маски просто попереджають, але в разі повторного порушення їм загрожує дуже солідний штраф.

Нагадаємо, на харківських пляжах знайшли нову напасть.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що у харківській лікарні лікарі ополчилися проти заражених людей.