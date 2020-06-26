За минулу добу китайський вірус забрав чотири життя на Харківщині
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського лабораторного центру.
Таким чином кількість жертв COVID-19 в регіоні зросла до 75.
Всього на сьогоднішній день в Харківській області зафіксовано 1991 випадок зараження вірусом, 1036 осіб одужали, ще 230 підозр на даний момент залишаються на розгляді.
Зірка «Сватів» Федір Добронравов отримав вбивчу звістку з Києва: що тепер буде
Переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст радикально змінила зовнішність, кадри викликали фурор: «Королева»
Російська Кардаш'ян ледь не розірвала мереживний наряд значними формами: божественний ракурс
Останні дані про хвору на рак Заворотнюк приголомшують: "Скоро побачите в кіно"
За добу зафіксовано 45 нових випадків захворювання.
Зазначимо, що Україна встановила антирекорд за кількістю виявлених заражених. За останню добу коронавірус лабораторно підтверджено у 1109 громадян. Зараз кількість хворих становить 41 117.
Вірус забрав життя 1086 осіб, причому 19 – тільки за останні 24 години. Одужали 18 299 українців.
Раніше ми писали про те, що на Харківщині катастрофічно не вистачає медиків для боротьби з COVID-19. Особливо показовою є ситуація в радіологічному диспансері, звідки звільнилося переважна більшість лікарів і медперсоналу після того, як в установу привезли перших хворих з коронавірусом.
Незважаючи на стійке зростання кількості заражень, харків'яни продовжують вперто ігнорувати правила карантину. Так, пляжі міста забиті відпочиваючими, які абсолютно не дотримуються соціальної дистанції й ігнорують захисні маски.
У свою чергу мерія і поліція вирішили посилити контроль за дотриманням правил карантину хоча б у транспорті, влаштувавши облави в метро і електричках. Спочатку громадян без маски просто попереджають, але в разі повторного порушення їм загрожує дуже солідний штраф.
Нагадаємо, на харківських пляжах знайшли нову напасть.
Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.
Також Politeka писала, що у харківській лікарні лікарі ополчилися проти заражених людей.