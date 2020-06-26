За прошлые сутки китайский вирус унес четыре жизни на Харьковщине

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского лабораторного центра.

Таким образом количество жертв COVID-19 в регионе возросло до 75.

Всего на сегодняшний день в Харьковской области зафиксировано 1991 случай заражения вирусом, 1036 человек выздоровели, еще 230 подозрений на данный момент остаются на рассмотрении.

За сутки зафиксировано 45 новых случаев заболевания.

Отметим, что Украина установила антирекорд по количеству выявленных зараженных. За последние сутки коронавирус лабораторно подтвержден у 1109 граждан. Сейчас количество больных составляет 41 117.

Вирус унес жизни 1086 человек, причем 19 – только за последние 24 часа. Выздоровели 18 299 украинцев.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине катастрофически не хватает медиков для борьбы с COVID-19. Особенно показательна ситуация в радиологическом диспансере, откуда уволилось подавляющее большинство врачей и медперсонала после того, как в учреждение привезли первых больных с коронавирусом.

Несмотря на стойкий рост количества заражений, харьковчане продолжают упорно игнорировать правила карантина. Так, пляжи города забиты отдыхающими, которые совершенно не придерживаются социальной дистанции и игнорируют защитные маски.

В свою очередь мэрия и полиция решили усилить контроль за соблюдением правил карантина хотя бы в транспорте, устроив облавы в метро и электричках. Сначала граждан без маски просто предупреждают, но в случае повторного нарушения им грозит очень солидный штраф.

Напомним, на харьковских пляжах нашли новую напасть.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.