За прошлые сутки китайский вирус унес четыре жизни на Харьковщине
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского лабораторного центра.
Таким образом количество жертв COVID-19 в регионе возросло до 75.
Всего на сегодняшний день в Харьковской области зафиксировано 1991 случай заражения вирусом, 1036 человек выздоровели, еще 230 подозрений на данный момент остаются на рассмотрении.
Друг "Холостяка" Макса Михайлюка рассекретил личность его новой избранницы: "Везет ему на Дашек"
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам: "Если вам не нравятся..."
Модный Евгений Кошевой обратился к украинцам с предложением относительно доходов: "Это не шутки"
Новые правила оплаты с карточки, ПриватБанк сообщил об изменениях: "Если не хватает денег..."
За сутки зафиксировано 45 новых случаев заболевания.
Отметим, что Украина установила антирекорд по количеству выявленных зараженных. За последние сутки коронавирус лабораторно подтвержден у 1109 граждан. Сейчас количество больных составляет 41 117.
Вирус унес жизни 1086 человек, причем 19 – только за последние 24 часа. Выздоровели 18 299 украинцев.
Ранее мы писали о том, что на Харьковщине катастрофически не хватает медиков для борьбы с COVID-19. Особенно показательна ситуация в радиологическом диспансере, откуда уволилось подавляющее большинство врачей и медперсонала после того, как в учреждение привезли первых больных с коронавирусом.
Несмотря на стойкий рост количества заражений, харьковчане продолжают упорно игнорировать правила карантина. Так, пляжи города забиты отдыхающими, которые совершенно не придерживаются социальной дистанции и игнорируют защитные маски.
В свою очередь мэрия и полиция решили усилить контроль за соблюдением правил карантина хотя бы в транспорте, устроив облавы в метро и электричках. Сначала граждан без маски просто предупреждают, но в случае повторного нарушения им грозит очень солидный штраф.
Напомним, на харьковских пляжах нашли новую напасть.
Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.
Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.