У місті чекають на відмашку з Києва

З наступного місяця в Харкові можуть запрацювати кінотеатри

Умови, при яких їм дозволять відкритися, – 50%-на заповнюваність, маски і температурний скринінг на вході, передає KHARKIV.Today.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, в умовах адаптивного карантину чітко передбачено - коли можливо це пом'якшення, коли неможливо. Зазначимо, що на Харківщині адаптивний карантин продовжено до 31 липня у зв'язку з високим рівнем зараження коронавірусом.

Що ж стосується кінотеатрів, то, за інформацією видання, мережа «Планета кіно» готова відкритися 2 липня. Що стосується правил роботи, то там поки чекають вказівок від МОЗ.

«Плануємо відкриття 2-го липня. Всі актуальні новини опублікуємо у наших соцмережах, також правила будуть прописані на сайті Міністерства охорони здоров'я. До показу плануються всі актуальні фільми, перелік можна знайти на сайті афіші», – розповіли журналістам.

Що стосується мережі Kinoland, то там поки не називають дату і чекають на всі необхідні документи з Кабміну, ХОДА чи мерії.

Директор кінотеатру «8 ½» Ігор Максимчук повідомив, що заклад вже закупив засоби індивідуального захисту і мило для персоналу.

Глядачів перед входом в кінозал будуть просити обробити руки антисептиком і при собі мати маски. Як каратимуть порушників, теж поки невідомо, адже ще немає відповідних інструкцій.

Раніше ми писали, що на Харківщині фіксується зростання кількості заражених вірусом, і понад 50 чоловік за добу – вже не рідкість.

Ми також писали про те, що фахівці Харківського лабораторного центру перевірили водойми міста і заборонили купання в двох з них через виявлення кишкової палички.

Нагадаємо, харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської инфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

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