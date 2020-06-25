Вода кольоруи кока-коли потекла в квартирах харків'ян

Відповідне відео опублікував у соцмережах користувач Андрій Ільгов, передає Politeka.net.

На кадрах з крана тече вода коричневого кольору, під яку навіть страшно руки підставити, а не те, що використовувати її для прання або миття посуду.

Качество воды из крана, в квартирах, на уровне нечистот. Когда мы задавали вопрос - за какую воду Харьковчане платят деньги, нам так и не ответили, но теперь все ясно. Мы платим за смесь из говна и грязи. Вы уже заключили договор с КП"Водоканал"? Gepostet von Андрей Ильгов am Freitag, 19. Juni 2020

«Якість води з крана в квартирах на рівні нечистот. Коли ми ставили запитання - за яку воду харків'яни платять гроші, нам так і не відповіли, але тепер все ясно. Ми платимо за суміш з ла*на і бруду», – пише автор і цікавиться у містян, чи уклали вони контракт з водоканалом.

У свою чергу користувачі відзначають, що в багатьох районах міста ситуація аналогічна.

«Напевно, був ремонт труб, видно, що вода стікає і стає чистішою. Але не захищаю Водоканал. Якість навіть чистої води не відрізняється якістю», «Набереш у відро, трохи постоїть, на дні слиз!! Очисне обладнання не змінювався ще з 50х років, так само і труби!», «На Павловому Полі те ж, то краще, то гірше, але чистої води немає вже років 2», «Кола на халяву», «На Холодній горі вода жахлива, фільтра на введення води в квартиру, вистачає на 2 тижні, це при тому, що виробники фільтрів рекомендують міняти їх 1 раз у 3 місяці», «Харківському водопроводу вже було 125 років. Заміни мереж не було ніколи, тільки ремонти та заміна окремих ділянок. Нам по доброму не нова дорога потрібна, не переробки в оновленому кілька років тому парку Горького а новий водовод по всьому місту», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що комунальники після ремонту труби залишили величезну яму на дитячому майданчику, піддавши малюків реальній небезпеці.

Нагадаємо, у Харкові забив фонтан в десятки метрів заввишки.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.