Поки що це дві водойми

На двох популярних пляжах Харкова виявили нову небезпеку, і це – не китайський вірус

В Олексіївському лугопарку і на Безлюдівському водосховищі знайшли кишкову паличку.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

Фахівці установи відібрали на аналіз воду в межах зони купання і виявили, що вміст лактозопозитивних кишкових паличок перевищує нормативне значення (виявлено відповідно 6200 і 13000 при нормі не більше 5000 на літр).

У зв'язку з цим на згаданих пляжах купатися не рекомендується.

Якщо для одних культурний відпочинок на природі – це душевна компанія, спілкування і чистота після себе, то іншим обов'язково потрібно залишити сліди свого бенкету прямо на галявині, щоб інші могли «милуватися» горами сміття.

У мережі опублікували кадр зроблений у Журавлівському гідропарку, вхід на пляж якого коштує 50 гривень. Мабуть, унікуми вирішили, що якщо заплатили, можуть дозволити собі смітити.

Раніше ми писали про те, що, незважаючи на карантин, харківські пляжі переповнені відпочиваючими, які абсолютно не дотримуються приписів щодо дотримання санітарної дистанції, а також ігнорують засоби індивідуального захисту

Вже незабаром на Харківщині був зафіксований новий вірусний антирекорд, коли 18 червня виявили 57 випадків зараження, що є найвищим показником за весь період пандемії.

Ми також розповідали про те, що Харківська область виявилася неготовою до другого етапу ослаблення карантину, тому в регіоні до 31 липня буде діяти адаптивний карантин через стабільне зростання кількості хворих.

У свою чергу поліція посилює контроль за дотриманням карантину в громадському транспорті, починаючи з метро і закінчуючи електричками. Спочатку людям без масок будуть виносити попередження, а потім - штрафувати, якщо слова не подіють.

Нагадаємо, де і на яких умовах можна купатися в Харкові.

Як повідомляла Politeka, харківські пляжі перетворилися на смітники через любителів порибалити..

Також Politeka писала, що пікнік на карантині перетворив околиці Харкова на смітник.