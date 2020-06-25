79-річний житель селища Есхар на Харківщині два тижні тому вийшов з дому і пропав безвісти

Першими тривогу забили племінники Валерія Селіна, передає «Город Х». За словами родичів, чоловік ніколи не був одружений і жив один. Щодня родичі по лінії брата дзвонили йому на домашній телефон, щоб дізнатися, як він, однак з 10 червня чоловік перестав брати слухавку.

Стривожені близькі приїхали до нього додому і вибили двері, проте в квартирі нікого не виявилося. Лише завдяки чеку на купівлю булки вони зрозуміли, що ще вдень старий був удома. Куди він міг піти і де загубитися, рідні не мають ні найменшого уявлення.

До пошуків пенсіонера долучилися волонтери пошукової групи «Мілена».

За словами активістів, Селін у минулому активно займався спортом, був футболістом. Він не пив і не курив, а місцеві жителі відгукувалися про нього тільки добре. Він був закритою людиною і мало з ким спілкувався, проводячи час в основному вдома.

Виходив він лише в сусідній магазин і на базарчик, а влітку любив поплавати в місцевому водоймищі.

Щоб виключити ймовірність нещасного випадку на воді, родичі спочатку пройшлися вздовж водойми, але ні одягу, ні будь-яких ознак того, що пенсіонер там був, не виявлено.

За словами близьких, у Селіна ніколи не було проблем з пам'яттю. З дому він пішов без документів, а мобільного телефону чоловік не мав.

В останній раз він міг бути одягнений у світлу сорочку з коротким рукавом і темні штани.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дідуся, просять телефонувати до пошукової служби 068-777-0-112 або 102.

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