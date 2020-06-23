Харківський обласний радіаційний центр вже кілька днів перебуває в центрі скандалу через ситуацію, що склалася у зв'язку з необхідністю лікування тут заражених китайським вірусом

Спочатку звідси звільнилися близько півсотні лікарів та персоналу, протестуючи проти того, щоб у диспансер привозили людей з COVID-19, потім «чорнобильці» з числа пацієнтів почали погрожувати голодуванням, якщо сюди таки надійдуть заражені вірусом, а тепер стало відомо про нові звільнення в медустанові.

22 червня, коли в диспансер привезли перших хворих з обласної инфекціонки, з нього звільнилися ще кілька людей, передає UA: Харків. Про це журналістам повідомила директор лікарні Ірина Пирогова.

«На жаль, відмовилося дуже багато лікарів. Ті, які повинні були працювати в бригадах, близько 15 осіб. У нас були бригади, в яких були анестезіолог, терапевт, дві медсестри і санітарка... Спочатку погодилися працювати близько 70 осіб. А на сьогоднішній день, виходить, людей 15-16», – пояснила вона.

Масові звільнення і відмови лікувати хворих з коронавірусом почалися в диспансері тиждень тому, коли стало відомо про те, що він буде відкритий для таких пацієнтів. Зараз тут гострий дефіцит персоналу.

«Нам потрібно ще хоча б 5 анестезіологів, хоча б 5 терапевтів і десь по 20-25 середнього і молодшого персоналу, для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли так само від напруги», – наголосила Пирогова.

Нагадаємо, протест під стінами диспансеру в Харкові переріс у бійку з поліцією.

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