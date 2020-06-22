Харківська область виявилася неготовою до подальшого послаблення карантина

У зв'язку з цим не будуть знімати подальші обмеження, однак і посилювати карантин не планують. Адаптивний карантин у регіоні продовжено до 31 липня.

Про це повідомляє «Город Х» з посиланням на рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харківській області (КТЕК та НС).

Як пояснив керівник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, епідеміологічна ситуація з китайським вірусом в регіоні поки що залишається стабільно негативною, хоча за вихідні вона дещо стабілізувалася.

«Динаміка захворюваності у нас збільшується, і це дуже погано. До п'ятниці ми вже вийшли на показник, який перевищив 12 осіб на 100 тис. населення. Якщо б з п'ятниці по сьогоднішній день ситуація не змінилася, то ми б мали взагалі мали б посилювати карантинні заходи. На сьогоднішній день ситуація стабілізувалася: за вчора у нас при тому, що було зроблено достатню кількість тестів, зафіксовано 6 випадків», - заявив чиновник.

На сьогодні найбільш складна ситуація з зараженням в Харкові. Як зазначила завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру Ганна Сухорукова, в Харкові захворюваність перевищує показник 12 на 100 тис. населення протягом тижня.

«У районах області показник перевищує поріг тільки в Богодухівському районі, де він становить 13,1. Це наслідки спалаху, який ми реєстрували минулого тижня», – розповіла вона.

За даними Харківського лабораторного центру, за останню добу виявлено шість нових хворих: п'ять у Харкові та один – у Первомайському районі.

Нагадаємо, у Харкові збунтувалися через заражених вірусом.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про число зараженних.