Ситуація з протестом біля диспансеру радіаційного захисту в Харкові все більше нагадує історію з Новими Санжарами

З самого ранку під диспансером зібралися десятки чорнобильців, які виступають проти того, щоб сюди привозили на лікування пацієнтів з китайським вірусом, передає Politeka.net.

Медзаклад увійшов до переліку опорних лікарень, які будуть приймати хворих, й оскільки обласна інфекційка переповнена, людей планують госпіталізувати сюди. Однак проти виявилися не тільки півсотні співробітників диспасера, які написали пояснювальні записки з поясненням, чому не хочуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, але і самі чорнобильці.

Чернобыльцы заблокировали свою больницу, чтобы туда не свозили зараженных с Covid ⛔️ Прямая трансляция с больницы: https://www.facebook.com/suspilne.kharkiv/videos/1190633114609380/ Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 22. Juni 2020

Як передає KHARKIV Today, після опівдня автомобілі швидкої допомоги привезли в диспансер чотирьох перших хворих з коронавірусом з обласної інфекційної лікарні.

Це сталося після того, як кілька найактивніших представників чорнобильців поїхали на прийом до голови ХОДА Олексія Кучера.

Один з пацієнтів підключений до апарату ШВЛ. В лікарню чоловіка завезли під крики «Ганьба!».

Щоб доставити пацієнтів в медустанову, близько сотні поліцейських тримали коридор. Спочатку їм довелося зняти з петель ворота під активний опір мітингувальників, а потім відтіснити учасників акції.

Під час протистояння двоє правоохоронців травмовано. Прес-секретар Нацполіціі Харківщини Олена Баранник повідомила, що постраждалі - співробітники Шевченківського відділу поліції. У одного з них - закрита черепно-мозкова травма, у другого - забій щиколотки. Їх госпіталізували

Коли машини заїхали у двір, деякі протестувальники намагалися кидатися під колеса.

До першої години дня в диспансер привезли чотирьох осіб. Допомагати медикам цієї лікарні на першому етапі буде професор Володимир Корсунов.

Кадри «теплої зустрічі» чорнобильцями своїх співгромадян, які захворіли небезпечним вірусом, розлетілися по мережі.

Gepostet von Ann Chernenko am Montag, 22. Juni 2020

Наголошується, що протестувальники вважають, що лікарню необхідно використовувати тільки для потреб чорнобильців. Учасники акції наголошують, що диспансер радіаційного захисту не пристосований для лікування заражених коронавирусною інфекцією.

Вони також не в захваті від того, що палати і всі приміщення повинні будуть дезінфікувати, що зіпсує ремонт, зроблений руками чорнобильців у диспансері.

Якщо їх вимоги не будуть виконані, люди погрожують голодуванням.

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