У Харкові сьогодні зранку неспокійно біля стін обласного диспансера радіаційного захисту населення

Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС заблокували в'їзд на територію медустанови. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала радник голови ХОДА Наталія Попова.

«Диспансер радіаційного захисту. Чорнобильці перекрили в'їзд. На даний момент в обл. інфекціонці 246 пацієнтів. Реанімація, спочатку розрахована на 6 чоловік, була розширена до 12 осіб. Зараз там лежить 13 пацієнтів. Як рятувати людей?», – підписала вона знімки з місця подій і додала, що основна група протестувальників перекрила приймальне відділення.

Таким чином чорнобильці протестують проти того, щоб диспансер приймав хворих на китайський вірус. Крім того, вони заявляють, що влада чинить замах на акт біологічного тероризму, оскільки в диспансері перебувають люди, не інфіковані COVID-19.

Чернобыльцы заблокировали свою больницу, чтобы туда не свозили зараженных с Covid ⛔️ Прямая трансляция с больницы: https://www.facebook.com/suspilne.kharkiv/videos/1190633114609380/ Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 22. Juni 2020

Як передає NewsRoom, у разі невиконання вимог пацієнти з числа чорнобильців планують розпочати голодування. За інформацією видання, голова Харківської міської організації «Союз Чорнобиль» Анатолій Губарєв не підтвердив інформацію про блокування в'їзду в диспансер.

У коментарях такі події викликали шквал обурення.

«А скільки серед них тих, хто і не здогадується, що сталося 26 квітня 1986?», «Поліція повинна перевірити у КОЖНОГО посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧаАЭС. Спокійно і коректно», «У лихі 90 цей папірець коштував 10-50$», «Нью Санжари», «Поліція має розблокувати в'їзд машин швидкої допомоги і вхід в приймальне відділення. Лікарня повинна почати прийом хворих. Що там у нас за стаття за блокування державних будівель?», «Потрібен поруч юрист, який викличе поліцію і грамотно розповість їй у заяві про, на мій погляд, спробу захоплення державної будівлі. Так швидше й ефективніше», «Всіх присутніх на список і перевірити їх причетність до ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС», – обурюються користувачі.

Раніше ми писали про те, що понад півсотні співробітників Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту написали пояснювальні записки з приводу незгоди лікувати людей з СOVID-19.

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