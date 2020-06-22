У Харкові сьогодні зранку неспокійно біля стін обласного диспансера радіаційного захисту населення
Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС заблокували в'їзд на територію медустанови. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала радник голови ХОДА Наталія Попова.
«Диспансер радіаційного захисту. Чорнобильці перекрили в'їзд. На даний момент в обл. інфекціонці 246 пацієнтів. Реанімація, спочатку розрахована на 6 чоловік, була розширена до 12 осіб. Зараз там лежить 13 пацієнтів. Як рятувати людей?», – підписала вона знімки з місця подій і додала, що основна група протестувальників перекрила приймальне відділення.
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Таким чином чорнобильці протестують проти того, щоб диспансер приймав хворих на китайський вірус. Крім того, вони заявляють, що влада чинить замах на акт біологічного тероризму, оскільки в диспансері перебувають люди, не інфіковані COVID-19.
Як передає NewsRoom, у разі невиконання вимог пацієнти з числа чорнобильців планують розпочати голодування. За інформацією видання, голова Харківської міської організації «Союз Чорнобиль» Анатолій Губарєв не підтвердив інформацію про блокування в'їзду в диспансер.
У коментарях такі події викликали шквал обурення.
«А скільки серед них тих, хто і не здогадується, що сталося 26 квітня 1986?», «Поліція повинна перевірити у КОЖНОГО посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧаАЭС. Спокійно і коректно», «У лихі 90 цей папірець коштував 10-50$», «Нью Санжари», «Поліція має розблокувати в'їзд машин швидкої допомоги і вхід в приймальне відділення. Лікарня повинна почати прийом хворих. Що там у нас за стаття за блокування державних будівель?», «Потрібен поруч юрист, який викличе поліцію і грамотно розповість їй у заяві про, на мій погляд, спробу захоплення державної будівлі. Так швидше й ефективніше», «Всіх присутніх на список і перевірити їх причетність до ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС», – обурюються користувачі.
Раніше ми писали про те, що понад півсотні співробітників Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту написали пояснювальні записки з приводу незгоди лікувати людей з СOVID-19.
Нагадаємо, Харківщина встановила новий вірусний антирекорд.
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