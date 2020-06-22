Московському проспекту, ремонт якого вже досить давно триває в Харкові, придумали нове застосування

Яке саме, показали в групі «Брутальний Харків», опублікувавши красномовне відео.

На кадрах – хлопець, який на квадроциклі долає на швидкості смугу перешкод на ремонтованій частини проспекту у вигляді гір з піском і щебенем.

«Так ось для чого затіяли ремонт дороги на Московському проспекті», – підписав відео автор.

file Так вот для чего затеяли ремонт дороги на Московском проспекте 🏎 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 21. Juni 2020

Як відомо, частину найжвавішого проспекту в Харкові закрили на ремонт до осені. У зв'язку з цим, рух транспорту на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №32 заборонено до 1 вересня. Об'їзд громадського транспорту організовано по прилеглим вулицям, як і рух автомобілів.

За інформацією «Харківського антикорупційного центру», реконструкцію проспекту проводять за результатами двох тендерів. На ремонт трамвайного переїзду від вулиці Молочній і вулиці Плеханівській планують витратити 39,5 млн. грн, а на частину Московського проспекту від площі Конституції до вулиці Богдана Хмельницького -145,5 млн. грн.

Раніше ми писали про те, що за порядком на дорогах Харкова будуть стежити 300 відеокамер. Їх монтують на світлофорні стовпи. У поліції сподіваються, що камери дозволять відстежувати щільність потоку машин, фіксувати номери автомобілів, водії яких порушують правила дорожнього руху, а також дорожньо-транспортні пригоди.

На даний момент камери вже встановлені на проспектах Науки, Гагаріна, Московському, на Клочківській, а також на Мерефянському шосе та інших місцях. Протягом двох років їх кількість планується збільшити ще на 300.

Нагадаємо, центральну вулицю Харкова закриють на кілька місяців.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

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