Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена хворими на китайський вірус

Про це в ефірі телеканалу «Харків UA» повідомив анестезіолог-консультант лікарні Володимир Корсунов.

«Я можу сказати, що на ранок їх (пацієнтів) було 260. А що зараз, я не знаю, дуже швидко змінюється кількість. Це найбільша цифра за весь час епідемії. Такого ще не було», – підкреслив він.

При цьому лікарня розрахована всього на 200 пацієнтів.

За його словами, людей з COVID-19 приймають і лікують ряд опорних лікарень у районах області, а обласна инфекційка працює на межі можливостей.

«Я сподіваюся, що все-таки буде відкрита інша лікарня, тому що виходу немає. Не можна зробити з однієї лікарні... І так з неї вже зробили рукавичку. Вона не гумова, вона не може брати пацієнтів більше, ніж може обслужити якісно. Якщо завтра буде 900 хворих, а післязавтра буде тисяча хворих... Буде, як в Італії. Необхідно буде говорити: цього ми будемо лікувати, а для цього місця немає», – описав він масштаби катастрофи, що насувається.

Тим часом кількість людей з підтвердженим діагнозом зростає щодня. За останню добу зафіксовано 37 нових випадків зараження, а рекорд по захворюваності встановлений 17 червня, коли виявили 57 хворих за добу. 18 червня відзначилося ще одним антирекордом – найбільшою кількістю смертей. Від вірусу померли чотири людини: двоє чоловіків і дві жінки. Найстаршій жертві недуги був 91 рік.

На даний момент у реанімації перебуває 23-річний харків'янин COVID-19. Його помістили під апарат ШВЛ, оскільки стан молодої людини різко погіршився.

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