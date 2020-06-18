До другого етапу послаблення карантину Харківщина поки що не готова

Про це повідомляє NewsRoom з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією видання, по одному з показників наша область «кульгає». На Харківщині кількість тих, що заразилися за останній тиждень, становить 12,53 на 100 тисяч населення при допустимій нормі 12.

Усього ж регіони оцінюють за трьома критеріями: кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення, завантаженість ліжко-місць у лікарнях та охоплення громадян ПЛР-тестами. На сьогоднішній день всі показники збігаються з допустимою нормою у 14 регіонів.

Раніше ми розповідали про те, що два дні поспіль Харківщина демонструє вірусні антирекорди. Так, 17 червня було зафіксовано 57 нових випадків зараження на коронавірус, а вже 18 червня область пробила дно за кількістю смертей від недуги. Від китайського вірусу за добу померло чотири людини, що є найвищим показником за весь період пандемії. Нових випадків за добу – 55.

У зв'язку зы зростанням рівня зараження в Харкові посилюють контроль за дотриманням карантину. Тих, хто з'явиться в метро без маски з 20 червня, будуть штрафувати на суму від 17 до 34 тисяч, юридичні особи ризикують розлучитися з набагато більшою сумою – до 170 тисяч.

Нагадаємо, у Кернеса вирішили посилити контроль за харків'янами.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що на Харківщині школярка пошила тисячі масок для лікарів і земляків.