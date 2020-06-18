Більш ніж у три тисячі гривень обійшлося пенсіонерці на Харківщині спілкування з «ворожками»

Мешканка Зміївського району дорого поплатилася за свою безпечність і віру в надприродне, повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

За словами правоохоронців, 17 червня в помешкання пенсіонерки завітали дві жінки, які представилися ворожками. Під час спілкування вони заявили, що всі біди і нещастя в пенсіонерки – результат володіння «брудними грошима», які необхідно терміново очистити.

Вони були настільки переконливі, що жертва без задньої думки віддала їм всі свої заощадження, після чого ті благополучно ретирувалися.

Зрозумівши, що її обдурили, жінка одразу ж звернулася в поліцію із заявою.

У ході розслідування поліцейські встановили, що шахрайки попрямували у бік Балаклії. Вже невдовзі оперативники затримали зловмисниць і встановили їх особи.

«Ворожками» виявилися мешканки Слов'янська – 53-річна мати і її 32-річна дочка.

Шахрайкам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Зараз жінок перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Балаклійського району.

За даним фактом порушено кримінальну провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Правоохоронці просять громадян не довіряти сліпо незнайомим людям, а також не впускати їх до помешкання, якщо на це немає законних підстав.

Раніше ми писали, що в центрі Харкова біля "градусника" працюють троє кишенькових злодіїв.

"Один високий, здоровий, темна смаглява шкіра, завжди в кепці, темна футболка і взагалі непривабливих кольорів одяг, карі очі, кругла морда; я так розумію, що основну роботу робить він. З ним дві баби - одна світловолоса, низька кремезна, друга - чорне фарбоване волосся, худа. Вони підходять дуже близько, коли люди переходять дорогу і коли спускаються сходами в метро", - описала злочинців очевидець.

Нагадаємо, у Харкові бандити увірвалися в квартиру з дитиною.

Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.

Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.