Другу добу поспіль Харківщина шокує вірусними антирекордами

Якщо напередодні в регіоні кількість нових хворих, а це 57 чоловік, була найвищою за весь період пандемії, то сьогодні, 18 червня, встановлений абсолютний антирекорд по смертності від вірусу.

За даними РНБО, за останню добу в Харківській області зафіксовано 55 нових випадків зараження, а також чотири смерті. Таким чином, китайський вірус забрав 66 життів у регіоні.

За добу одужали 12 осіб, а загальна кількість тих, хто поборов недугу, – 786.

Зазначимо, що антирекорд по хворим за добу поставлений і в Україні. Зафіксовано 829 нових випадків. Всього в країні 34063 хворих, 966 осіб померли, причому 23 – за останні 24 години. 14943 громадянина одужали.

Раніше ми повідомляли про те, що в зв'язку зі зростанням кількості заражених влада Харкова посилює контроль за дотриманням маскового режиму в громадському транспорті. З 20 червня тих, хто ризикне спуститися в метро без маски на обличчі, можуть оштрафувати на суму від 17 до 37 тисяч. Для юридичних осіб гранична цифра штрафу – 170 тисяч.

Ми також писали про те, що 50 співробітників диспансеру, де проходять лікування ліквідатори на ЧАЕС, відмовилися від роботи з людьми, у яких підтверджений COVID 19. Вони написали пояснювальні адміністрації закладу, підкресливши, що не готові ризикувати здоров'ям своїм та своїх рідних.

Нагадаємо, у Кернеса вирішили посилити контроль за харків'янами.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що на Харківщині школярка пошила тисячі масок для лікарів і земляків.