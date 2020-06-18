Зростання кількості захворювань на китайський грип на Харківщині змусила владу піти на жорсткі заходи

З 20 червня вхід на територію Харківського метрополітену без захисної маски буде заборонений.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУ Нацполиции в Харківській області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, за невиконання вимог поліція має право скласти протокол за статтею 44-3 КУпАП («порушення правил карантину людей»). Санкція передбачає штраф для громадян — від 17 до 34 тисяч гривень, для посадових осіб — від 34 до 170 тисяч гривень

Як відомо, напередодні, 17 червня, в регіоні було зареєстровано новий вірусний антирекорд: за добу в області підтвердили 57 нових випадків захворювання.

Раніше ми писали про те, що, незважаючи на епідемію, харків'яни продовжують ігнорувати масковий режим і поняття соціальної дистанції. Кращим підтвердженням людської безпечності стали минулі вихідні, коли на пляжах Журавлівського гідропарку через відвідувачів яблуку ніде було впасти. При цьому ні про які засоби індивідуального захисту мови не було зовсім.

Ми також розповідали про те, що жителі міста поскаржилися владі на дорогу, яка веде до онкоцентру в Помірках. Вона не ремонтувалася вже не одне десятиліття.

Нагадаємо, поліція влаштувала облаву на пасажирів метро у Харкові.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka писала, що на вулицях Харкова з'являться сотні відеопасток.