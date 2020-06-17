У Харкові та області за останню добу китайський вірус підтвердився у 57 осіб

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

Це – новий антирекорд регіону з початку пандемії. Видужало за добу 22 людини. Летальних випадків не зафіксовано.

Що стосується інших цифр, то всього лабораторно підтверджено 1652 випадки зараження, 774 людини одужали, 57 мешканців Харківщини померли.

На розгляді залишаються 248 підозр.

17 червня антирекорд по захворюваності китайським вірусом зареєстрований і по Україні. В країні підтвердили 758 нових випадків зараження, 31 людина померла.

Раніше ми повідомляли про те, що понад п'ятдесять співробітників Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту написали пояснювальні записки з приводу незгоди лікувати людей з СOVID-19.

Мотиви, за якими лікарі не хочуть мати справу з зараженими вірусом, різні.

«Зараз йти і ризикувати своєю родиною? Я жити хочу. Дитину довчити хочу. Так само і всі інші. Ми ж не йшли працювати в інфекційну лікарню. Я розумію, що це горе для всієї країни, але, вибачте, чому у нас держава не думає, а за неї повинні?», – розповіла журналістам санітарка Тетяна Іванова.

Ми також розповідали про те, що в електротранспорті Харкова, як наземному, так і підземному, посилюють контроль за наявністю захисних масок у пасажирів і працівників, а також проведенням дезінфекції.

Також у мерії рекомендували правоохоронним органам посилити нагляд за тим, як мешканці міста дотримуються протиепідемічних вимог у громадських місцях, у тому числі в транспорті, а також реагувати на порушення.

Нагадаємо, Харківщина встановила новий вірусний антирекорд.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що на Харківщині школярка пошила тисячі масок для лікарів і земляків.