У Харкові розгорівся черговий скандал, пов'язаний з китайським вірусом

Понад півсотні співробітників Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту написали пояснювальні записки з приводу незгоди лікувати людей з СOVID-19.

Про це повідомляє UA: Харків.

За інформацією ресурсу, зборам медиків передував протест чорнобильців, які вимагали відкрити Харківський обласний диспансер радіаційного захисту для прийому планових пацієнтів і виключити лікарню з переліку опорних в боротьбі з коронавірусом.

Мотиви, за якими лікарі не хочуть мати справу з зараженими вірусом, різні.

«Зараз йти і ризикувати своєю родиною? Я жити хочу. Дитину довчити хочу. Так само і всі інші. Ми ж не йшли працювати в інфекційну лікарню. Я розумію, що це горе для всієї країни, але, вибачте, чому нас держава не думає, а за неї повинні?», – розповіла журналістам санітарка Тетяна Іванова.

За словами директора диспансеру Ірини Пирогової, пояснювальні співробітники медустанови написали на прохання адміністрації.

Вона додала, що в лікарні були сформовані бригади на випадок роботи з СOVID-19. Однак коли почали перевіряти, чи на місцях всі співробітники, значна частина людей відмовилися.

«Попросили написати пояснення з цього приводу, хто буде, хто не буде - для того, щоб ми розуміли, скільки людей зможуть працювати в бригадах», – розповіла Пирогова.

Згоду на роботу в умовах боротьби з СOVID сьогодні дали 30 медпрацівників - 10 лікарів, 11 медсестер і шість санітарок.

Нагадаємо, Харківщина встановила новий вірусний антирекорд.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що на Харківщині школярка пошила тисячі масок для лікарів і земляків.