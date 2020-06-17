У Харкові розгорівся черговий скандал, пов'язаний з китайським вірусом
Понад півсотні співробітників Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту написали пояснювальні записки з приводу незгоди лікувати людей з СOVID-19.
Про це повідомляє UA: Харків.
За інформацією ресурсу, зборам медиків передував протест чорнобильців, які вимагали відкрити Харківський обласний диспансер радіаційного захисту для прийому планових пацієнтів і виключити лікарню з переліку опорних в боротьбі з коронавірусом.
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Мотиви, за якими лікарі не хочуть мати справу з зараженими вірусом, різні.
«Зараз йти і ризикувати своєю родиною? Я жити хочу. Дитину довчити хочу. Так само і всі інші. Ми ж не йшли працювати в інфекційну лікарню. Я розумію, що це горе для всієї країни, але, вибачте, чому нас держава не думає, а за неї повинні?», – розповіла журналістам санітарка Тетяна Іванова.
За словами директора диспансеру Ірини Пирогової, пояснювальні співробітники медустанови написали на прохання адміністрації.
Вона додала, що в лікарні були сформовані бригади на випадок роботи з СOVID-19. Однак коли почали перевіряти, чи на місцях всі співробітники, значна частина людей відмовилися.
«Попросили написати пояснення з цього приводу, хто буде, хто не буде - для того, щоб ми розуміли, скільки людей зможуть працювати в бригадах», – розповіла Пирогова.
Згоду на роботу в умовах боротьби з СOVID сьогодні дали 30 медпрацівників - 10 лікарів, 11 медсестер і шість санітарок.
Нагадаємо, Харківщина встановила новий вірусний антирекорд.
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