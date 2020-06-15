Послаблення карантину через китайський вірус багато в Харкові сприйняв як привід забути про запобіжні заходи і такі поняття як маска і соціальна дистанція

Яскравий приклад людської безпечності – фотографії у групі «Харків 1654», зроблені в Журавлівському гідропарку в Харкові.

На знімках – забиті відпочивальниками берега водойми, сотні людей у воді, на атракціонах і в черзі за пивом. При цьому ні про яке дотримання дистанції мови не йде.

За словами користувачів, в'їзд на територію був платним, 50 гривень, однак, судячи з величезних черги з машин, це відпочиваючих не зупинило.

У свою чергу під публікацією харків'яни розповідають про те, що в парках міста був не менший аншлаг. І якщо одні попереджають про те, що тепер варто чекати на новий спалах вірусу, інші виправдовують відпочиваючих тим, що нічого страшного не станеться.

«Я там була. Це не аншлаг. Це пипець!!! Бруд. Вода як помиї... люди бухі... розсадник зарази, а не пляж... Все в бичках, банках, склянках... Фу!!! Більше туди ні ногою....Чому не можна почистити дно??? Де елементарні правила гігієни?», «Судячи по пляжу це ще квіточки...🤦🏻‍♀️ Не розумію, а що пляж - це життєво необхідно?🤔 Вітамін Д можна отримати і не в цьому бедламі!», «Так Україна ніколи не вийде з карантину», – пишуть у коментарях.

При цьому небезпечний вірус нікуди не подівся. В суботу, 13 червня, на Харківщині зафіксували новий антирекорд: 56 нових хворих за добу.

Нагадаємо, поліція влаштувала облаву на пасажирів метро в Харкові.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka писала, що на вулицях Харкова з'являться сотні видеоловушек.