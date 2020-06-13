За останню добу в Харківській області зафіксовано 56 нових випадків захворювання на китайський вірус

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані оновленої карти на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

За інформацією Харківського обласного лабораторного центру, станом на 13 червня у регіоні підтверджено 1480 випадків захворювання COVID-19. 57 осіб померли, 698 одужали. Ще 205 випадків залишаються під підозрою.

Відзначимо, що така цифра виявлених хворих за добу – рекордна для Харківщини за весь період пандемії. Раніше максимальний показник становив 52 випадки і був зафіксований 9 травня і 12 червня.

Тим часом харків'яни, розслабившись після помёякшення карантину, практично перестали носити маски на вулиці і знехотя одягають їх у магазинах і метро. У зв'язку з цим поліцейські влаштували рейд у метро, де «ловили» пасажирів без масок і запрошували їх на роз'яснювальну бесіду в кімнату поліції.

Зростає захворюваність і по Україні. Дійшло до того, що в Кабінеті міністрів не виключають посилення карантинних заходів, а в соціальних мережах наростає хвиля обурення з приводу майбутньої перспективи.

Раніше ми писали про те, що головний лікар Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов, який перехворів коронавірусом, з 11 червня знову приступив до роботи. За його словами, два останніх тести на інфекцію показали негативний результат.

Нагадаємо, у Харкові повстали проти ресторану, де працюють люди з інвалідністю.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що на Харківщині школярка пошила тисячі масок для лікарів і земляків.