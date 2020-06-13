Вечір останнього робочого дня тижня обернувся для пасажирів харківського метро спілкуванням з поліцією

На виході з метро людей, які виходили, зустрічали правоохоронці, і тих, хто був без захисної маски на обличчі, запрошували в кімнату поліції. Відповідна інформація з'явилася в соціальних мережах.

«Тепер усім, хто без маски - штраф. Жарти скінчилися. Якщо протягом двох тижнів ситуація з зараженим в Харкові не устаканиться, то знову закриють метро і заклади», – йдеться у повідомленні в групі «Харків 1654».

В метро копы устроили рейд на пассажиров без масок. Стояли за турникетами, ловили всех, кто проходит без маски и заводили в свою комнату. Теперь всем, кто без маски - штраф. Шутки закончились. Если в течении двух недель ситуация по заражённым в Харькове не устаканится, то опять закроют метро и заведения. Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 12. Juni 2020

У коментарях харків'яни не приховують свого обурення ситуацією:

«А видавати безкоштовні маски нужденним? Не по масті?!», «А потім вони заходять у вагон, і маски на підборіддях висять», «значить, і у вагоні треба штрафувати. Тут або всі дотримуються, або 0 ефекту», «Думаєте, питання в масках?))) Це психологічний пресинг, зрозуміло, що це не вигідно людям, взяли стільки кредитів, грошей, там інші цілі, ваше носіння масок нічого там не вирішує», « Потрібно маски видавати безкоштовно в метро... Газети на виборах є, бабло виділяють, набралися кредитів, а на маски немає», «Я за носіння масок. Але в маршрутці, де одна маленька кватирка, ляди тільки один на самому початку салону і повно людей, температура всі 50°! Я гіпертонік, у такому пеклі в масці я не доживу до кінцевої, куди мені треба доїхати».

Посилення контролю за дотриманням маскового режиму спровоковано тим, що 12 червня Харківщина повторила антирекорд 9 травня за кількістю заражених вірусом, коли було зафіксовано 52 нових випадки. В цілому ж по Україні приріст хворих за добу склав майже 700 осіб, і в Кабміні не виключають посилення карантинних заходів.

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Також Politeka писала, що на поліцейських напали під Харковом.

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