Вечір останнього робочого дня тижня обернувся для пасажирів харківського метро спілкуванням з поліцією
На виході з метро людей, які виходили, зустрічали правоохоронці, і тих, хто був без захисної маски на обличчі, запрошували в кімнату поліції. Відповідна інформація з'явилася в соціальних мережах.
«Тепер усім, хто без маски - штраф. Жарти скінчилися. Якщо протягом двох тижнів ситуація з зараженим в Харкові не устаканиться, то знову закриють метро і заклади», – йдеться у повідомленні в групі «Харків 1654».
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У коментарях харків'яни не приховують свого обурення ситуацією:
«А видавати безкоштовні маски нужденним? Не по масті?!», «А потім вони заходять у вагон, і маски на підборіддях висять», «значить, і у вагоні треба штрафувати. Тут або всі дотримуються, або 0 ефекту», «Думаєте, питання в масках?))) Це психологічний пресинг, зрозуміло, що це не вигідно людям, взяли стільки кредитів, грошей, там інші цілі, ваше носіння масок нічого там не вирішує», « Потрібно маски видавати безкоштовно в метро... Газети на виборах є, бабло виділяють, набралися кредитів, а на маски немає», «Я за носіння масок. Але в маршрутці, де одна маленька кватирка, ляди тільки один на самому початку салону і повно людей, температура всі 50°! Я гіпертонік, у такому пеклі в масці я не доживу до кінцевої, куди мені треба доїхати».
Посилення контролю за дотриманням маскового режиму спровоковано тим, що 12 червня Харківщина повторила антирекорд 9 травня за кількістю заражених вірусом, коли було зафіксовано 52 нових випадки. В цілому ж по Україні приріст хворих за добу склав майже 700 осіб, і в Кабміні не виключають посилення карантинних заходів.
Нагадаємо, на вулицях Харкова з'являться сотні видеоловушек.
Також Politeka писала, що на поліцейських напали під Харковом.
Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.