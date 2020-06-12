Спроба відкрити літній майданчик біля ресторану, в якому працюють люди з інвалідністю, обернулася для харків'янки неприємним відкриттям

Свою історію співзасновник інклюзивної ресторану «Сніг на голову» Тетяна Камєнєва описала в соціальній мережі Фейсбук.

За її словами, вона планувала відкрити біля закладу літній майданчик, однак абсолютно несподівано натрапила на опір людей, які живуть по сусідству з рестораном.

Тетяна розповіла, що перш, ніж все затівати, адміністрація ресторану подала документи у відповідні органи. Однак від ідеї літнього майданчика довелося відмовитися саме через те, що сусіди виступили проти.

«Це неприємно, незрозуміло і сумно, але не критично, оскыльки ми розуміємо чому сусіди можуть бути проти, з різних причин. Добре. Тоді ми сказали: «Добре, літнього майданчика не буде, якщо ви проти, але ми повинні зробити зручний пандус, щоб людям на інвалідних візках було зручно заходити до нас в ресторан» на що зустрілися з неймовірним опором і небажанням бачити в своєму дворі людей на інвалідних візках взагалі. Це вже не просто неприємно, незрозуміло, сумно, а порушує права людини», – пише вона.

Проте найбільше різонув по серцю кінець розмови, зазначає Каменєва, коли пролунало:

«І до речі, рєбята, ми тут бачили, у вас працюють дивні хлопці, у нас тут діти ходять, і нам це не подобається, вони неадекватні, давайте з цим щось вирішувати, ми проти», «Мало що у них в голові, гормони, накинеться на кого-небудь із нас».

Найприкріше, що один з тих, хто говорив такі речі, працює в школі.

«Як пояснити людям, що ймовірність того, що наш співробітник накинеться на когось, дорівнює ймовірності того, що я або хтось із них накинутися на когось ще? Як сьогодні хтось може сказати, що їм не подобається, що по місту гуляє особа з інвалідністю, та просити щось із цим зробити, пересунути, як незручну річ?», – дивується автор.

Тетяна пообіцяла й надалі підтримувати людей з інвалідністю та захищати їх права, воюючи за кожного з них.

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