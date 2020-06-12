У Харкові парі між жінкою і чоловіком на те, хто перепливе річку, закінчилося трагедією

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як розповіли правоохоронці, повідомлення про подію надійшло в Київський відділ поліції в четвер, 11 червня, о пів на четверту дня. Заявник розповів, що на річці по вулиці Героїв Праці виявлено тіло чоловіка.

Виїхавши на місце інциденту, оперативники встановили, що 38-річна жінка та 47-річний чоловік на спір вирішили переплисти річку Харків. Жінка допливла до берега, а чоловік зник. Спочатку вона намагалася його знайти самостійно, а потім звернулася за допомогою до відпочиваючих на березі. Через деякий час тіло чоловіка знайшли у воді недалеко від берега.

Тіло загиблого без будь-яких ознак насильницької смерті відправлено в морг.

Даний факт зареєстрований в Єдиному обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли на водоймі втопився чоловік. у Краснограді 10 червня під час катання на човні з братом і сестрою впав у воду та не зміг вибратися живим дев'ятирічний хлопчик.

Також у поліції повідомили про те, що 10 червня 17-річний хлопець отримав тілесні ушкодження в результаті стрибка у воду. Про подію, яка сталася на водоймі, розташованій біля проспекту Гагаріна, повідомили медики. Попередньо встановлено, що хлопець не розрахував сили і стрибнув з берега у воду. Зараз потерпілий перебуває на обстеженні в лікарні.

Рятувальники просять громадян під час відпочинку на пляжі бути максимально обережними і не наражати своє життя на невиправданий ризик.

Нагадаємо, пляжі Харкова виявилися непридатними для купання.

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