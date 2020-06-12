За 10 років нічого не змінилося

Поки в центрі Харкова десятки мільйонів закачують у парки і сквери, біля міських лікарень коїться справжнє пекло

Яке саме, показала на своїй сторінці у Фейсбуці відомий харківський журналіст Тетяна Доцяк.

Вона опублікувала фото під'їзду до однієї з лікарень міста, який назвати дорогою язик не повертається. Швидше – напрямок з ям і калюж. Єдине достоїнство цієї дороги – її сталість.

«Так дорога виглядала років 10 тому, коли я вперше її побачила. Такою вона була і рік тому - коли знімали сюжет. І така вони зараз. Це якась стабільність по-харківськи. На фото - дорога в Помірках - для немісцевих, це біля центрального парку, яким так пишається місто. Ці дороги поблизу трьох лікарень - ендокринологічної, онкоцентру та 28-ої багатопрофільної лікарні, де проходять реабілітацію хворі на серце. В установах щорічно лікуються 30000 пацієнтів. Там же і обласної лабцентр, де роблять тести на ковід», – пише Доцяк.

Вона зазначає і той момент, що не пам'ятає, щоб головні лікарі цих медустанов відкрито говорили про проблеми, оскільки відразу ж підуть санкції.

Однак у цій ситуації все дістало настільки, що медикам вже не до страху.

«Лікарі не раз зверталися зі зверненнями до міської та обласної влади з проханням відремонтувати дорогу. І знаєте що? Дороги немає на балансі ні міста, ні в області, тому і ремонтувати її нікому», – підсумувала журналіст.

У публікації вона відзначила главу ХОДА Олексія Кучера, мера Харкова Геннадія Кернеса та голову облради Сергія Чернова в надії, що хоч хтось з них зверне увагу на проблему.

Раніше ми писали про те, що Кернес похвалився, що бізнесмен Олександр Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк «Екополіс ХТЗ», зробити лабораторію, яка не має аналогів в Україні.

При цьому градоначальник пообіцяв усіляку підтримку і запевнив, що будуть запрошені провідні вірусологи, яких забезпечать усім необхідним і створять передові умови, де будуть створюватися препарати та вакцини, причому не тільки від коронавіруса.

Однак Кернесу нагадали про те, що плани планами, але міська влада є і без лабораторії куди направити свої зусилля. Наприклад, на ремонт уже діючих лікарень.

Нагадаємо, на Харківщині кількість заражених зросла майже вдвічі за добу.

Як повідомляла Politeka, харків'янам розповіли, як зупинити епідемію і врятувати лікарів.

Також Politeka писала, що губернатор Кучер проговорився про перетворення ОСК "Металіст" на госпіталь.