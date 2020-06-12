Літня спека на Харківщині змусила тисячі людей шукати порятунку на пляжах

Однак у Харкові з шести пляжів без побоювання можна відпочивати тільки рна трьох, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу міської ради.

За інформацією заступника директора департаменту комунального господарства Руслани КолодноЇ, всім санітарним нормам відповідають Й отримали дозвільні документи на відкриття купального сезону Олексіївський лугопарк, Журавлівський гідропарк і Безлюдівська водойма.

Що стосується Основ'янської і Петринковскої водойм, а також Удянського гідропарку, то купатися там поки що заборонено.

«Там немає відповідальних орендарів, які могли б привести в належний санітарно-технічний стан ці пляжі і взяти дозвіл на благоустрій та підтримку чистоти», — пояснила чиновниця.

Колодна додала, що на всіх пляжах міста є доступ до води, обладнані рятувальні та медичні пости, укомплектовані всім необхідним. Там є жилети, рятувальні круги, човни, комплекти аквалангіста, мегафони і навіть апарати для вентиляції легень.

Пляжі щодня працюють з восьмої години ранку до восьмої вечора.

Купальний сезон, який на Харківщині стартував 15 травня, триватиме до 15 вересня.

На жаль, вже є перші потопельники, серед них – дитина. Трагедія з дев'ятирічним хлопчиком сталася в Краснограді 10 червня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернулася жінка, яка розповіла, що до неї підбігли незнайомі діти і розповіли, що потонув їх брат.

Пізніше з'ясувалося, що двоє братів 9 і 11 років разом з 13-річною сестрою взяли з дому дерев'яний човен і плавали на ньому по річці Берестова без нагляду батьків. У човні були дірки, і через деякий час він пішов під воду. Найменший з малюків не зміг виплисти на берег і потонув.

Сім'я, в якій трапилася біда, перебуває на обліку як неблагополучна. Зараз правоохоронці з'ясовують, як і чому діти опинилися без нагляду на річці.

Нагадаємо, водохресне купання обернулося лихом в Харкові.

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