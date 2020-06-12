Раніше підліток вже йшов з дому

У Харкові безвісти пропав 12-річний хлопчик

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Станіслав Номеровський пішов з дому в ніч на 12 червня і досі не повернувся. Родичі одразу звернулися з відповідною заявою в Немишлянський відділ поліції, співробітники якого оперативно взялися за пошуки.

Прикмети хлопчика: зріст 150 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світле густі, очі сірі. У дитини затримка психо-мовного розвитку.

Можливо, Станіслав був одягнений у біло-червону футболку, сірі шорти і тапочки.

Хлопчик вже йшов з дому.

Всім, кому відома будь-яка інформація про зниклого, прохання повідомити в Немишлянський відділ поліції за телефонами: 102, (057) 93-50-40, 0956641561 або іншим зручним способом.

Раніше ми повідомляли про те, що співробітники Лозівського ВП розшукують 16-річного Данила Єрохіна. Хлопець пішов з дому 27 травня і до теперішнього часу про те, де він знаходиться, нічого невідомо.

Всіх, кому щось відомо про місцезнаходження хлопця, просять повідомити за телефонами 102, 0959441288, 0669340346 або іншим зручним способом.

Ми також розповідали про те, що в Харкові поліція розшукує дівчинку 2007 року народження. Таїсія Дмитренко пішла з дому 4 червня, в четвер, і відтоді про її місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети дівчинки: зріст 175 сантиметрів, довге русяве волосся, блакитні очі, широкі брови, кирпатий ніс.

Була одягнена в короткі сині шорти, бежеву кофту, тканинні сині кросівки.

У поліції уточнили, що раніше дівчинка вже не раз покидала місце проживання.

Якщо комусь відома якась інформація, яка допоможе в пошуках дитини, прохання звернутися в Харківський відділ поліції за телефонами: 102, (057) 7487350, 0990732499 або повідомити іншим зручним способом.

Нагадаємо, матір з дитиною безслідно зникли в Харкові.

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