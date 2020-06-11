У Харкові після візиту комунальників у двір будинку за адресою Дерев'янка, 17а, з'явилася нова смертельна пастка
Яка саме, показали в телеграм-каналі «Ху**ий Харків», передає Politeka.net.
На фото – дитяча гойдалка, на якій катаються двоє маленьких дітей, і поряд – пристойна яма, результат роботи комунальних служб.
За словами автора, співробітники підприємства «Харківські тепломережі» проводили ремонт труб прямо на дитячому майданчику.
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«Мало того, що після дощу грязюка по пояс, так ще й викопали черговий портал в пекло глибиною метра півтора», – йдеться у повідомленні.
Хто буде відповідати, якщо хто-небудь з малюків, не дай Боже, впаде в цей «портал», залишається тільки здогадуватися.
Раніше ми вже розповідали про те, що наслідки роботи комунальників не на жарт розлютили жителів Харкова. У мережі з'явилися кадри того, яким залишили після себе місце роботи співробітники служб міста.
На знімках – двір в одному зі спальних районів міста по вулиці Салтівське шосе. У центрі – дитячі гойдалки, повністю в багнюці, а поруч – сліди «життєдіяльності» працівників водоканалу: пластикові огорожі, які валяються, загороджувальна стрічка і палиці, на яких ця сама стрічка кріпилася.
Судячи з усього, комунальники латали прорив, та так і залишили заміс з бруду на дитячому майданчику.
Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.
Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.
Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.