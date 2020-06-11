Незважаючи на послаблення карантину, китайський вірус на Харківщині нікуди не подівся

За останню добу в регіоні зафіксовано 36 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Жертвами хвороби на Харківщині стали 55 громадян. Всього вірус діагностовано у 1374 пацієнтів, з яких одужали 657 чоловік.

За рівнем поширення віруса Харківська область знаходиться на восьмому місці в Україні.

Всього в країні за станом на 11 червня зафіксовано 29070 випадків зараження. 13141 хворий одужав, 854 людини померли.

Раніше ми писали про те, що голова ХОДА Олексій Кучер підписав заяву про звільнення свого заступника Михайла Черняка, який курирував питання медицини. Виявилося, що чиновник у декларації приховав медичний бізнес своєї дружини. Правда, офіційна версія звільнення – власна ініціатива посадовця.

Ми також розповідали про те, що Харківщина з другого разу потрапила до переліку областей, які допутсили до другого етапу послаблення карантину з 5 червня. Спочатку регіон не проходив по параметру охоплення населення тестуванням, однак буквально за добу ситуація була виправлена.

Нагадаємо, головлікар харківської інфекційки розповів про приниження лікарів.

Як повідомляла Politeka, вірус із Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю.