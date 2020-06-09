Поки в мерії роздумують над купівлею чергової клумби за сім мільйонів гривень, у місті на дитячих майданчиках калічаться діти

Причому відбувається це не на околицях, а в центральних парках Харкова.

Про інцидент, який стався близько 13:50 у вівторок, 9 червня, повідомляє Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, в одному з центральних парків міста на десятирічну дівчинку впала гілка дерева і покалічила дитину.

Постраждалу відвезли в лікарню з травмами хребта та голови.

Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Встановлюються всі обставини.

Як видно на знімку, наданому поліцією, гілка клена має досить серйозний діаметр і при більш гіршому збігу обставин могла запросто вбити дитину.

Раніше ми розповідали, що в Харкові чоловік залишив ключі в машині з маленькою донькою, а сам відлучився у справах. Малеча зачинилася всередині, і батько не міг відкрити автомобіль та звернувся за допомогою до рятувальників.

Співробітники ГУ ДСНС, які приїхали на виклик, просто розбили вікно транспортного засобу і розблокували його, діставши дитину. На той момент вона вже близько години перебувала всередині машини і трохи перегрілася та злякалася.

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