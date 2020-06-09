У Харкові батько залишив маленьку дитину в машині, забувши ключі, і потрапив у неприємності

Про інцидент, який трапився на вулиці Грицевця, 9, повідомили в телеграм-каналі «Типове ХТЗ 🇺🇦 Харків».

«Батько залишив дитину в машині разом з ключами всередині і відійшов у справах, коли повернувся назад, малеча закрилася в машині ну і просиділа там близько години, поки приїхали пожежники і звільнили її, так би мовити», – пише автор публікації. Він уточнив, що рятувальники розбили вікно автомобіля, щоб дістатися до дитини.

На щастя, з дитиною все добре, проте дівчинка трохи злякалася і перегрілася.

Рятувальники нагадують, що в період, коли температура повітря дуже висока, ні в якому разі не можна залишати в машині маленьких дітей і тварин, а також людей з серцево-судинними захворюваннями, оскільки перегрів у закритому автомобілі може призвести до дуже плачевних наслідків.

Більш того, спека "дістає" навіть у підземці.

file В метро Спортивная девушке стало плохо и она потеряла сознание. Сейчас уже пришла в себя, забрали в больничку. Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 9. Juni 2020

Зазначимо, що, згідно з прогнозом синоптиків, до кінця тижня у Харкові буде панувати температура вище 30 градусів, а в суботу, 13 червня, стовпчики термометрів покажуть +36. У цей період не варто виходити на вулицю без головних уборів, а також слід утриматися від тривалого перебування під прямими сонячними променями, щоб уникнути сонячного удару.

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