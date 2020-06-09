У Харкові водій іномарки влаштував дорожно-транспортну пригоду, в якій постраждали чотири людини і було пошкоджено кілька автомобілів

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соціальні мережі. Інцидент стався пізно увечері 8 червня на проспекті Перемоги, 64. В результаті не менше чотирьох осіб забрала швидка.

У водія, який, за словами очевидців, перебував у стані алкогольного сп'яніння, упізнали колишнього радника мера Харкова Юрія Саніна, якого Кернес зі скандалом звільнив з займаної посади. Також він очолював департамент земельних ресурсів у Харківській міськраді.

За інформацією Police Control Ukraine, після зіткнення порушник закрився в машині, а потім його доставили в медичний заклад:

«На місці ДТП він відмовився продуватися в «Драгер». Його привезли до лікарні для здачі аналізів на стан сп'яніння, але він влаштував цирк, активісти його трохи задули балоном, а потім він сів у машину і просто поїхав з лікарні», – йдеться у повідомленні.

🚨Юрий Витальевич, как принято в подобных ситуациях, отказался продуваться в драгер. Его привезли в неотложку для сдачи анализов на алкоголь, но он устроил кипишь с активистами. В итоге анализы сдавать тоже отказался и уехал из больницы. Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 8. Juni 2020

У «Харків 1654» зазначають, що Санін кидався на активістів, у результаті чого йому в обличчя розпорошили перцевий балончик, щоб заспокоїти.

За інформацією правоохоронців, 61-річний водій автомобіля Mercedes C63 AMG проігнорував зупинку і допустив зіткнення з автомобілями Chevrolet Nubira і Mercedes E220, що стояли попереду на червоний сигнал світлофора.

В результаті ДТП постраждали 53-річний водій, 23 і 22-річні пасажири з автомобіля Chevrolet Nubira і 16-річна пасажирка автомобіля Mercedes-Benz E220. Постраждалі були доставлені до медичного закладу і після огляду лікарями відпущені.

Водій транспортного засобу Mercedes C63 AMG відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння на місці, тому був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Всі обставини ДТП з'ясовуються.

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Вечер синих качелей на дорогах луДшего города продолжается. Вечер синих качелей на дорогах луДшего города продолжается. На этот раз синий в сопли Роднуль на мерсе отправил 4 Роднуликов в больницу, ну и прицепом боливары подготовил к скорой продаже. Кароч этот бухой Вася - никто иной как Санин Юрий Витальевич, бывший начальник земельных ресурсов. Снимали на отмажется - инфа сотка. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Montag, 8. Juni 2020

Раніше ми писали про те, що близька до міської влади Харкова компанія планує забудувати 56 гектарів Лісопарку уздовж Білгородського шосе. За інформацією розслідувачів, оточення Кернеса отримало територію під забудову всього завдяки двом судовим рішенням.

Нагадаємо, у Харкові вирішили витратитися на піар Кернеса під час карантину.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

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