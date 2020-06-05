Глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер звільнив свого заступника Михайла Черняка

Відповідне розпорядження за підписом голови ХОДА з'явилося 5 червня на сайті відомства, передає «Харківський антикорупційний центр».

Відповідно до документа, причиною звільнення зазначено заяву Михайла Черняка, у зв'язку з припиненням повноважень. Тепер йому повинні виплатити компенсацію за 70 календарних днів невикористаної відпустки.

Черняк працював на цій посаді з серпня 2015 року і був одним з двох заступників, хто залишився в команді після відходу Юлії Світличної.

У ХАЦ нагадали, що в своїй декларації за минулий рік чиновник, який курирував по області питання медицини, не вказав бізнес дружини в цій сфері.

«Так, Черняк не вказав жодної фірми, бенефіціаром або засновником яких є він чи дружина. Але 31 грудня 2019 його дружина Олена Винарська мала частки в ТОВ «Сан лаб», ТОВ «Исток Трейд», ТОВ «Флоріум, ТОВ «Зіта», ТОВ «Сан Медікал». Загальна сума статутних внесків, не показаних у декларації, становить понад 2 млн. грн», – пишуть розслідувачі на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вони додали, що це вже не перший раз коли ХАЦ пише про приховування Черняком бізнесу дружини. Подібна публікація була і про попередню його дружину.

Що ж стало реальною причиною звільнення, залишається тільки здогадуватися. Не останню роль зіграв тут скандал в обласній інфекційній лікарні, а також провальна робота по боротьбі з коронавірусом.

За інформацією KHARKIV Today, останнім часом у Черняка забрали практично всі повноваження: питання щодо готовності, забезпечення Харківської області «закрив» інший заступник, Тарас Пастух. Він відповідав за нарахування 300 % надбавки лікарям за роботу з коронавірусом, комунікував із журналістами.

коментарі UA:Харків Черняк заявив, що його відставка не пов'язана проблемами в обласній інфекційній лікарні і перевірками медустанови, і що ніякого впливу з боку керівництва обладміністрації на нього не було.

Нагадаємо, Кучер пригрів звільненого зі скандалом чиновника після танців в ОДА.

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