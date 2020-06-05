Минула ніч ознаменувалася масштабною пожежею на найбільшому ринку Харкова
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області, пожежа на ринку «Барабашово» сталася близько опів на третю ночі 5 червня.
За попередніми даними, загорівся магазин тканин на вулиці Проспектній, потім вогонь перекинувся ще на один об'єкт.
На боротьбу з вогнем пожежним знадобилася година.
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З людей ніхто не постраждав. Сума збитків наразі встановлюється, як і причина пожежі.
На відеозаписі, який з'явився в соцмережах, видно, що вогонь повністю знищив магазин.
«90-ті повернулися дуже швидко», «Дорога рухається нещадно», «Не знесуть, так спалять!», «Всі випадки - явно підпали!», «Гена Кернес ніяк не вгамується - дорогу хоче «побудувати» на кістках підприємців», «бандитизм процвітає», – міркують у коментарях.
Раніше ми розповідали про те, що у серпні минулого року мерія Харкова підтримала будівництво дороги через ринок «Барабашово».
Підприємцям, чиї кіоски та магазини розташовані на «червоній лінії», запропонували укласти договори з новим КП.
Дорога з'єднає вулицю Академіка Павлова з вулицею Моїсеєвською. Вона була закладена в генеральному плані міста ще з 1953 року, але будувати її взялися тільки зараз, зіткнувшись із затятим опором підприємців. Дорога обійдеться в 250-270 мільйонів гривень.
За інформацією «Наші гроші», тендер Департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міської ради на будівництво магістралі від вулиці Моїсеєвській до метромосту виграв новий консорціум «Блек Сі Консорціум» з пропозицією 96 150 000 гривень. Тепер з фірмою повинні укласти остаточну угоду. Про це повідомляється в системі ProZorro.
Довжина будівництва нової дороги складе 762 метри, з шириною проїзної частини 15 метрів. Ширина велосипедно-пішохідної доріжки 4 метри.
Нагадаємо, ринок "Барабашово" пішов під "знос" у розпал карантину.
Як повідомляла Politeka, пряма дорога на Салтівку стане для харків'ян "золотою".
Також Politeka писала, що загрози Кернеса нардепу Фельдману потрапили на відео.