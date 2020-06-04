Всього доба знадобилося для того, щоб Харківська область з розряду неготових перейшла в розряд готових до переходу до другого етапу послаблення карантина

Відповідна інформація з'явилася на сайті МОЗ, передає Politeka.net.

Щоб отримати нову порцію ослаблення карантинних заходів, епідеміологічна ситуація в регіоні має відповідати чітко визначеним показникам. Так, середнє охоплення населення тестами за останні сім днів повинно становити не менше 12 на 100 тисяч населення. Станом на 4 червня воно становило 12,09, в той час як днем раніше цифра не дотягувала (11,61).

Середня кількість виявлених випадків коронавіруса за тиждень — 6,96 на 100 тисяч населення області при нормі менше 12. Завантаженість ліжок у медустановах — 6% при нормі менше 50%.

З 5 червня людям старше 60 років дозволять виходити на вулицю без обмежень, кафе зможуть приймати відвідувачів всередині, відкриються авіарейси всередині України, а з 15 червня відновлять авіасполучення з країнами, де відкрито аеропорти для України.

За останніми даними, на сьогодні на Харківщині зафіксовано 1165 випадків зараження коронавірусом, 50 осіб померли, 535 одужали. 220 випадків залишаються під підозрою, ще 548 підозр не підтвердилися.

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