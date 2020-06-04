Четверта квартира, яку «засвітив» у декларації голова ХОДА Кучер Олексій, є власністю персони з бази «Миротворця»

Про те, що житло, право на безкоштовне користування яким має топ-чиновник регіону, належить прихильнику псевдореспублік, повідомляє видання NewsRoom.

Квартира площею 95 «квадратів» знаходиться в елітній новобудові по вул. Ляпунова, 16 і належить, за документами, 21-річному уродженцю окупованого Стаханова (після декомунізації Кадіївка) Кирилу Андрійовичу Шалімову.

У базі «Миротворця» цей товариш фігурує як людина, якій «у Малоросії добре».

На своїй сторінці у Фейсбуці головред NewsRoom Павло Федосенко розповів, скільки часу пішло на те, щоб переконатися в тому, що Шалімов, у квартирі якого живе Кучер, і Шалімов «любитель Новоросії» – одна і та ж людина.

«Я витратив на перевірку цієї інформації тиждень і за***в усі свої джерела. Але результат той же: голова ХОДА живе в квартирі, яка належить 21-річному ватнику з окупованого Стаханова», – зазначив він.

Редакція видання готова вислухати іншу сторону, тобто пояснення Кучера з приводу скандальної квартири.

Як відомо, раніше в документах голова ХОДА вказував три квартири у Харкові, однією з яких володіє разом з дружиною. Однак у минулому році Кучер також отримав право користуватися ще однією квартирою – в 16-поверховому будинку на вулиці Ляпунова. Згідно з даними з відкритих джерел, вартість квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від 115 до 250 тисяч доларів.

У родини Кучера також є житловий будинок в Люботині і три земельних ділянки, дві з яких під Харковом, а одна – у Миколаївській області. Крім того, чиновник володіє недобудованим будинком у Люботині.

Нагадаємо, у Харкові влаштували торгівлю посадами голови ХОДА і місцем нардепа.

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