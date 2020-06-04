З приходом тепла й ослабленням карантину в Харкові вандали немов з ланцюга зірвалися

Не встигли в мережі вщухнути обурення з приводу того, як підлітки змальовують відмиті комунальниками станції метро, як розгорівся новий скандал, передає Politeka.net.

У сквері Бекетова не обтяжена совістю компанія підірвала за допомогою петард ліхтарі. Відповідне відео опублікували в харківських пабликах.

Як чути на записі, до місця події підтяглися правоохоронці, а на алеях скверу валяється сміття і розбите скло.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!

file На Бекетова сверхразумы забрались на столб и подорвали петардами фонари 🧨 Это же было на благо города! Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 3. Juni 2020

«Знайти і відп...ти! І штрафонути по повній!», «Шкода, що руки не відірвало», «А чого в труси собі не поклали?! Теж би прикольно було б😵», – обурюються в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в саду Шевченка дівчина серед білого дня рвала з корінням висаджені комунальниками на клумбах квіти. При цьому її зовсім не збентежив той факт, що за її діями спостерігають інші люди. Правда, ніхто з присутніх не зробив їй ні найменшого зауваження, висловивши пізніше своє обурення в соцмережах.

Зазначимо, що вандалізм – явище, на жаль, повсякденне не тільки в Харкові, але й у столиці України. Нещодавно ми писали про те, що в Києві у парку «Перемога», який кілька днів тому був прикрашений спеціальними клумбами за мотивами казки «Аліса в Країні Чудес», погосподарювали злодії.

Невідомі викрали квіти цинерарії, зламали карту, вирвали мох на конструкціях, понівечили вхід у нору кролика та ін.

Нагадаємо, у харківській висотці пернатий десант спаплюжив цілий поверх.

Як повідомляла Politeka, витівка малолітніх вандалів у метро приголомшила харків'ян.

Також Politeka писала, що малолітні вандали влаштували масштабний погром на цвинтарі під Харковом.