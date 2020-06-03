З 5 червня в Україні вводять подальше послаблення карантину, проте Харківщина поки не ходить в перелік щасливчиків
Область не готова до ослаблення карантинного режиму, передає Politeka.net з посиланням на інформацію МОЗ.
За даними відомства, показник захворюваності COVID-19 у Харківській області на 100 000 населення становить 6,47 (допустимий рівень - менше 12 осіб), показник завантаженості лікарняних ліжок - 5,83 (допустимий рівень - менше 50%).
А ось за показником охоплення тестування регіон не відповідає необхідному рівню - в області охоплено тестуванням 11,61 на 100 000 жителів при допустимому рівні більше 12 чоловік.
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Зазначимо, що за останню добу в Харкові й області зафіксовано 26 нових випадків китайського вірусу. Всього ж станом на ранок 3 червня коронавірус підтверджений у 1131 жителя Харківщини.
За весь період пандемії після ускладнень від коронавіруса померли 48 людей, за останню добу нових летальних випадків не зафіксовано. При цьому одужали 467 пацієнтів, 19 з яких – за останню добу.
Відзначимо, що в областях, де обмеження будуть послаблені, дозволять людям старше 60 років виходити на вулицю без обмежень, кафе зможуть приймати відвідувачів всередині, відкриються авіарейси всередині України, а з 15 червня відновлять авіасполучення з країнами, де відкрито аеропорти для України.
Нагадаємо, головлікар харківської инфекційки розповів про приниження лікарів.
Як повідомляла Politeka, вірус із Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.
Також Politeka писала, що харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю.