По одному з показників регіон "пролетів"

З 5 червня в Україні вводять подальше послаблення карантину, проте Харківщина поки не ходить в перелік щасливчиків

Область не готова до ослаблення карантинного режиму, передає Politeka.net з посиланням на інформацію МОЗ.

За даними відомства, показник захворюваності COVID-19 у Харківській області на 100 000 населення становить 6,47 (допустимий рівень - менше 12 осіб), показник завантаженості лікарняних ліжок - 5,83 (допустимий рівень - менше 50%).

А ось за показником охоплення тестування регіон не відповідає необхідному рівню - в області охоплено тестуванням 11,61 на 100 000 жителів при допустимому рівні більше 12 чоловік.

Зазначимо, що за останню добу в Харкові й області зафіксовано 26 нових випадків китайського вірусу. Всього ж станом на ранок 3 червня коронавірус підтверджений у 1131 жителя Харківщини.

За весь період пандемії після ускладнень від коронавіруса померли 48 людей, за останню добу нових летальних випадків не зафіксовано. При цьому одужали 467 пацієнтів, 19 з яких – за останню добу.

Відзначимо, що в областях, де обмеження будуть послаблені, дозволять людям старше 60 років виходити на вулицю без обмежень, кафе зможуть приймати відвідувачів всередині, відкриються авіарейси всередині України, а з 15 червня відновлять авіасполучення з країнами, де відкрито аеропорти для України.

Нагадаємо, головлікар харківської инфекційки розповів про приниження лікарів.

Як повідомляла Politeka, вірус із Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.

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