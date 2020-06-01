Керівник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер показав свою електронну декларацію за 2019 рік

В ній чиновник зазначив майно, яким володіє, а також свій доход, передає NewsRoom.

Раніше в документах голова ХОДА вказував три квартири у Харкові, однією з яких володіє разом з дружиною. Однак у минулому році Кучер також отримав право користуватися ще однією квартирою – в 16-поверховому будинку на вулиці Ляпунова. Власником квартири вказано Кирила Андрійовича Шалімова. Згідно з даними з відкритих джерел, вартість квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від 115 до 250 тисяч доларів.

У сім'ї Кучера є житловий будинок в Люботині і три земельних ділянки, дві з яких під Харковом, а одна – у Миколаївській області. Також у чиновника є недобудований будинок в Люботині.

Серед іншого майна вказані автомобілі Lexus NX 200T, Audi Q5, Volkswagen Passat і ГАЗ-САЗ.

Є у Кучера і 77 біткоїнів вартістю 13 мільйонів у гривневому еквіваленті, проте у відкритих джерелах курс на шість мільйонів більший.

В 2019 році Кучер заробив 205 тисяч гривень. Це зарплата у Верховній Раді, допомога від партії «Слуга народу» і гроші від продажу рухомого майна.

Якщо вірити декларації, прибутку від адвокатської діяльності губернатор не отримував.

Що стосується заощаджень, то у чиновника і його дружини є 284 тисячі доларів і 49 тисяч гривень. Два тижні тому Кучер також вніс у декларацію 867 тисяч гривень від продажу нерухомого майна.

Раніше ми писали про те, що депутат від «Слуги народу» Андрій Одарченко, згідно з декларацією, не має ніякої нерухомості і продав елітне авто за 48 тисяч гривень.

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися через вихователя "руського миру" з ХОДА.

Як повідомляла Politeka, Кучер вирішив загнати харків'ян по домівках за допомогою Нацгвардії.

Також Politeka писала, що у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.