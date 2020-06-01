У Харкові грабіжники знахабніли настільки, що не соромляться вдиратися до квартир навіть серед білого дня

Про кричущий випадок, який стався напередодні на вулиці Бучми, повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполиції в Харківській області.

Як розповіли правоохоронці, 31 травня близько 10 години ранку в квартиру 59-річної жінки постукали троє людей, обличчя яких були приховані під медичними масками. Хазяйка пустила їх всередину, коли ті сказали, що вони хочуть купити собаку.

Як тільки зловмисники зайшли в квартиру, вони почали бити господиню, і потім зв'язали її телефонним дротом.

Забравши 50 американських доларів, 1000 гривень, а також мобільний телефон, ключі від квартири і дачі, зловмисники втекли.

Крики постраждалої почули сусіди і викликали медиків і поліцію.

Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз поліція шукає зловмисників для їх затримання.

Раніше ми повідомляли про те, що квартирні злодії обікрали помешкання на Салтівці, коли господарі спали в сусідніх кімнатах. Про це у соцмережах розповіла потерпіла.

«Хотіла б попередити, що на Салтівці зараз обкрадають квартири. Сьогодні вночі обнесли половину моєї квартири. Я і бабуся спали в двох кімнатах. Обнесли третю кімнату та коридор. Вкрали шкіряні сумки, паспорт, air pods, золотий браслет, картки та готівку. Зробили все дуже тихо, що ми навіть не прокинулися», – повідомила харків'янка.

Нагадаємо, злодії влаштували облаву на авто харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у Харкові бандити увірвалися в квартиру з дитиною.

Також Politeka писала, що жінка цинічно пограбувала маленької дитини.