Перший день літа розпочався в Харкові з трагедії: мати і її дитина випали з вікна багатоповерхівки в центрі міста

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі.

За інформацією, опублікованою в групі «Харків 1654», біда трапилася біля станції метро «Наукова» за адресою вулиця Культури, 22в.

У телеграм-каналі «ВЕХА» уточнюється, що дитині, дівчинці немає ще й року. Обидві випали з 19 поверху 24-поверхівки. Жінці було 43 роки, і, за словами очевидців, у момент трагедії її чоловік знаходивсяудома, а все сталося в шість годин ранку. Трупи побачив перехожий і викликав поліцію.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, а правоохоронці поки не коментують подію.

Інцидент викликав широкий суспільний резонанс, під публікаціями – десятки коментарів.Користувачі відзначають, що будинок, де сталася трагедія, – не з «простих»: там дорогі квартири, а, отже, навряд чи справа у матеріальному аспекті:

Культуры 22В, 2 трупа, на месте работает следственно-оперативная группа. Мать и ребёнок выпали из окна Ребёнок девочка, нет ещё года. Упали с 19-го этажа Видео: ВЕХА Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 31. Mai 2020

«Якщо з дитиною, значить, не випадково», «Ситуації бувають різні, сама не сама, ми не знаємо. Років 15 тому в нашому будинку навпроти чоловік викинув з балкона свою дружину, а потім викинув немовля», «Не від хорошого життя. Скільки людей живуть, одна мама і троє дітей і діти 5, 4, 3 рочки. Отримує 860 гривень дитячих. Пачка памперсів 300. Голодні сидять, і таких людей дуже багато. А якщо ще й хвора дитина – це все! Дірявий у нас уряд», «На Культури прості люди не живуть, темна справа», «там квартирка не з бідних. Новобуд. Не думаю що в цьому будинку купують квартиру люди, яким нічого їсти. Там щось інше».

Нагадаємо, на Харківщині пропала юна красуня, поліція збилася з ніг.

Як повідомляла Politeka, любитель "російського світу" отримав велику посаду на заводі Малишева.

Також Politeka писала, що потужні зливи накоїли лиха в будинках харків'ян.