Далеко не кожне місто може собі дозволити такі покупки

У Кернеса вирішили розщедритися на катафалк за п'ять мільйонів гривень

Комунальне підприємство «Ритуал» Харківської міської ради оголосило тендер на закупівлю катафалку очікуваною вартістю 5,12 мільйонів гривень, передає «Харківський антикорупційний центр» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

При цьому офіційна прибуток підприємства за весь минулий рік склав лише мільйон гривень, а в 2018 році – трохи більше 900 тисяч.

У тендерній документації на сайті публічних закупівель «ProZorro» вказується, що катафалк повинен бути новим, на базі автомобіля E-класу (наприклад, Mercedes E-Class, BMW 5-Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF і т. д.) 2020 випуску.

Поставити ВІП-катафалк повинні до 15 вересня 2020 року.

За інформацією журналістів «Слідство.Інфо», автомобіль, в якому харків'ян будуть проводжати в останню путь, повинен обов'язково бути обладнаний подушками безпеки водія і переднього пасажира, а також мати бічні подушки безпеки – шторки, систему контролю мертвих зон (спеціальні датчики, попереджати водія про небезпеку з боку так званих «сліпих зон») камера огляду під час руху задом на 360 градусів, автоматичне затемнення для зовнішніх і внутрішніх дзеркал, безключовий вхід і запуск двигуна.

Крім того, катафалк повинен містити підключення мобільного телефону для бездротового з'єднання, електронний клімат-контроль і сигналізацію.

Найцікавіше, що харківський катафалк ризикує стати найдорожчим. Наприклад, у Краматорську в минулому році купили Volkswagen Crafter 2014 випуску за 998 тисяч гривень, а в Черкасах у квітні цього року на похоронний автомобіль Hyundai H350 витратили 1,4 млн. грн.

Новина про чергову щедрысть міськради викликала передбачувану реакцію в коментарях.

«ВІП-катофалк – то для лохів! Для реальних пацанів пора будувати ПІРАМІДИ!», «Вони цей мерин за місяць відіб'ють...», «Нехай налагодять виготовлення трун з кишенями», «Яка нах*р різниця! Тільки на тому світі всі однакові - багатий ти чи бідний!», – пишуть користувачі.

Раніше ми писали про те, що за три роки на ремонт медичних установ Харкова витратили 304,7 млн. гривень, уклавши 687 договорів. При цьому в реалі на ремонти витратили ще менше: за даними ProZorro, тільки 86,2 млн. З цієї суми вже сплатили підрядникам. Парадокс в тому, що це менше, ніж вартість двох фонтанів з мавпами.

Нагадаємо, сім'я головного "дорожника" Харкова обзавелася маєтком в Іспанії.

Як повідомляла Politeka, чиновників Кернеса масово пакують правоохоронці.

Також Politeka повідомляла, що фирмами-«прокладками» чиновників мерії Харкова зацікавилися іноземні розслідувачі.