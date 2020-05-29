Кількість заражених китайським вірусом на Харківщині подолала тисячний рубіж

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.

Станом на ранок п'ятниці,29 травня, на Харківщині підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано 1011. З них 381 людина одужала, 43 померли.

На сьогодні залишаються під підозрою 2533 випадки, 422 підозри спростовані після проведеної діагностики.

Серед захворілих – 224 медиків. З них 148 осіб вже одужали. В обласній інфекційній лікарні, яка фактично знаходиться на передовій у боротьбі з вірусом, захворіли 29 лікарів і персоналу лікарні, в тому числі і головний лікар Павло Нартов. З них одужали вже 10 чоловік.

Підтверджені випадки захворювання зареєстровані в чотирьох районах області: Краснокутському, Дворічанському, Близнюківському та Барвінківському.

Раніше ми повідомляли, що в обласній інфекційній лікарні розгорівся грандіозний скандал через те, що керівництво області звинуватило головлікаря у несвоєчасній закупівлі ліків і спецзасобів, через що вірус поширився в регіоні.

На це керівник медичного закладу Павло Нартов заявив, що лікарня має право витрачати тільки малу частину із загальної суми, виділеної бюджетом області на рік, а всі звинувачення у неналежному виконанні обов'язків спростував. За його словами, керівництво лікарні з самого початку тримало ХОДА в курсі ситуації з вірусом, забезпеченням і нестачею персоналу, а також запропонувало свої протоколи лікування вірусу, які залишилися без реакції.

Нагадаємо, з понеділка в Харкові запрацюють дитсадки.

Як повідомляла Politeka, харківські школярі благали про допомогу у Зеленського.

Також Politeka писала, що вірус залишив харківських студентів без житла.