Кількість заражених китайським вірусом на Харківщині подолала тисячний рубіж
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.
Станом на ранок п'ятниці,29 травня, на Харківщині підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано 1011. З них 381 людина одужала, 43 померли.
На сьогодні залишаються під підозрою 2533 випадки, 422 підозри спростовані після проведеної діагностики.
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Серед захворілих – 224 медиків. З них 148 осіб вже одужали. В обласній інфекційній лікарні, яка фактично знаходиться на передовій у боротьбі з вірусом, захворіли 29 лікарів і персоналу лікарні, в тому числі і головний лікар Павло Нартов. З них одужали вже 10 чоловік.
Підтверджені випадки захворювання зареєстровані в чотирьох районах області: Краснокутському, Дворічанському, Близнюківському та Барвінківському.
Раніше ми повідомляли, що в обласній інфекційній лікарні розгорівся грандіозний скандал через те, що керівництво області звинуватило головлікаря у несвоєчасній закупівлі ліків і спецзасобів, через що вірус поширився в регіоні.
На це керівник медичного закладу Павло Нартов заявив, що лікарня має право витрачати тільки малу частину із загальної суми, виділеної бюджетом області на рік, а всі звинувачення у неналежному виконанні обов'язків спростував. За його словами, керівництво лікарні з самого початку тримало ХОДА в курсі ситуації з вірусом, забезпеченням і нестачею персоналу, а також запропонувало свої протоколи лікування вірусу, які залишилися без реакції.
Нагадаємо, з понеділка в Харкові запрацюють дитсадки.
Як повідомляла Politeka, харківські школярі благали про допомогу у Зеленського.
Також Politeka писала, що вірус залишив харківських студентів без житла.