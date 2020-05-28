У Харкові в чоловіка з авто серед білого дня украли пристойну суму

Мова йде про 150 тисяч гривень, передає Politeka.net з посиланням на соціальні мережі, а сам інцидент стався 24 травня біля гіпермаркету «Епіцентр» в районі аеропорту.

За інформацією, опублікованою в телеграм-каналі «ХС Харків», вкрадені гроші належали людині, якай заробила їх чесною та нелегкою працею на тваринництві.

«Ці гроші повинні були піти на розвиток цієї ж праці, а тепер людина мало того, що в боргах, так і все з нуля починати, а у нього маленька дитина, мати і бабуся!», – написав автор прикріпивши відео, на якому камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника. Він високий, міцної статури.

Всіх, хто може знати цю людину або був свідком пограбування, просять повідомити за телефоном (063) 840 89 82.

Раніше ми розповідали про те, що на найбільшому ринку Харкова «Барабашово» співробітники служби безпеки затримали банду крадіїв, які розкривали автомобілі. Бандити орудували на стоянці ринку ще з минулого року, зчитуючи коди ключів, а потім грабуючи припарковані автомобілі. Скільки людей постраждало від їх дій, доведеться розбиратися правоохоронцям.

Ми також писали про те, що квартирні злодії в Харкові настільки знахабніли, що навіть присутність господарів будинку не зупиняє їх. Про те, як віртуозно працюють злочинці, в соціальній мережі розповіла мешканка Салтівки.

«Хотіла б попередити, що на Салтівці зараз обкрадають квартири. Сьогодні вночі обнесли половину моєї квартири. Я і бабуся спали в двох кімнатах. Обнесли третю кімнату та коридор. Вкрали шкіряні сумки, паспорт, air pods, золотий браслет, картки та готівку. Зробили все дуже тихо, що ми навіть не прокинулися», – написала вона.

Нагадаємо, злодії влаштували облаву на авто харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у Харкові бандити увірвалися в квартиру з дитиною.

Також Politeka писала, що жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.