У Харкові чоловіка побили на вулиці, в результаті чого він опинився в реанімації

Про це повідомила користувач Маруся Володимирівна харківських пабликах, передає Politeka.net.

«21-го травня, в 4 невідкладну допомогу був доставлений швидкою допомогою з черепно - мозковою травмою, Буцький Іван Степанович, 66 років. На нього напали, коли він повертався з роботи (десь сторожем працює). Зараз він у важкому стані. З його нерозбірливої мови ми зрозуміли, що він живе у Харкові, десь на Ккраснодарській чи Красношкольній. Є дочка, але де, не зміг зрозуміло пояснити», – йдеться у публікації.

Усіх, хто володіє якоюсь інформацією, просять телефонувати за номером 0662611865 Віктору (координатор).

Як видно на знімку, у чоловіка голова перебинтована, а руки прив'язані до ліжка. В коментарях уточнили, що це зроблено для того, щоб після операції людина різко не схопилася і ще більше не покалічилася.

Не менше обурили харків'ян умови, в яких знаходиться цей чоловік. На ліжку, де він лежить, немає і натяку на постільну білизну, а він – на голій клейонці.

«Хоч би не ганьбилися!!! Лежить чоловік на голому матраці!!», «Мало того, ще й на клейонці, жах, звичайно 🤐», «Якщо немає грошей, можна і так покласти, тварюки», «Шикарні коментарі! А нічого, що ці «звірки», «виродки» і «тварини» прооперували людину і врятували життя? Можете принести дідусеві «простиральце» і почергувати біля нього добу. Покажіть, як треба», «Невже немає простирадла і підковдри в 4 швидкій? ЖАХ, 21 століття! Шановні «господарі» міста... Зніміть витрати грошей харків'ян на фонтани і квіти! Харків'яни наполягають: приведіть лікарні міста у належний стан!», «І ще з прив'язаними руками», «Це в 4 всіх так кладуть у кого немає родичів. Я таке спостерігала! Чекають грошей і родичів», «Бідна людина...!🙄Як же паскудно ми живемо. Лежить з такою травмою в таких умовах», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, харків'ян розлютили побори в школі під час карантину.

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