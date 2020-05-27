У понеділок, 1 червня, дитячі садочки Харкова відновлять свою роботу після карантину

Як дошкільні заклади готуються приймати дітей, розповіла завідуюча дитячим садком №399 Тетяна Олешко, передає«Вечірній Харків».

За її словами, територію дошкільного навчального закладу поділили на три зони, кожна з яких має окремий вхід. Малюків будуть приймати на вулиці з 8:00 до 8:45.

При цьому Олешко відзначає, що з 290 дітей в садочок повернуться менше половини, приблизно 130 маленьких вихованців, від 10 до 15 в кожну групу.

Дітям відразу ж на вулиці поміряють температуру, а у батьків розпитають про самопочуття дошкільнят.

«Після цього всіх дітей через сім різних входів поведуть у групи. На вході - обробка рук антисептиком. Після того, як діти піднімуться в групи, прибиральниця протре поручні дезинфікуючим засобом і проведе вологе прибирання. Батьків у дитсадок не пускатимуть».

Карантин, який хоч і слабший, але не скасований, вніс свої корективи в навчальний процес. Якщо дозволить погода, діти будуть більше гуляти на вулиці, а в групи їх заводитимуть тільки поїсти і поспати.

Не забули і про соціальну дистанціїю: в спальнях діти будуть спати через два ліжка.

З груп прибрали килими, пластилін і настільні ігри, залишивши тільки гумові і пластмасові іграшки, які можна мити.

Що стосується гігієни, то щодві години дітям митимуть руки і раз у чотири години міряти температуру.

Олешко запевнила, що садок забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами, масками, рукавичками, милом, а до кінця тижня закуплять паперові рушники і безконтактний термометр.

Для співробітників закладу робочий день буде починатися раніше, тому що перед зміною їм також будуть міряти температуру. Крім того, вони повинні будуть продезінфікувати і провітрити приміщення до приходу дітей.

Нагадаємо, "карантинні" побори з батьків почалися у харківських дитсадках.

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