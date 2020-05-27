Не встигли комунальники відмити стіни харківських станцій метро від творчості вандалів, як знову з'явилися написи на стінах підземки

У пабліку «Харків LIVE» опублікували відео, на яких підліток розмальовує стіни підземної станції. При цьому другий учасник усього процесу знімає «творчість» товариша на камеру, після чого запис потрапив у мережу, викликавши шквал обурення.

«Поки комунальні служби призводять метро в порядок і відмивають фарбу, підлітки продовжують розмальовувати стіни метро. І ваші під'їзди. Ні, ну ладно графіті ще якось можна зрозуміти (але не в метро, звичайно), але В ЧОМУ ПРИКОЛ цих написів? Їм самим не шкода гроші на балончики витрачати? Хто-небудь взагалі розуміє, навіщо вони це роблять?», – йдеться у підписі до відео.

«Потрібно гарне малювати, як на будинках, а не написи», «Й охорона, і поліція сидять за дверима і бояться вийти», «А от би цих художників відловили б і фарбувати паркани на спец роботи або в малярку в цех», «Томутак і живемо в ла**ні!!! За наш Харків прикро!!!», «Деградуюче покоління неуків», «Такі написи стали робити також на новеньких стінах спуску біля ХНАТОБу», «Тому що замість мізків у них тирса!», – відзначають під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, як комунальники відмивали стіни метро від фарби. За словами працівниць підприємства, на те, щоб очистити тільки одну станцію, у них йде цілий день.

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